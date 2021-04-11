«11 октября 2020 года город Гянджа был обстрелян из ракет «Скад» с территории Армении».

Об этом заявил сегодня помощник президента Азербайджанской Республики — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев, рассказывая членам совершивших поездку в Гянджу делегаций государств-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета) о нанесении армянской армией ракетных ударов по Гяндже.

Он отметил, что 17 октября 2020 года по Гяндже был нанесен очередной ракетный удар: «А в конце октября по городу Барда были выпущены ракеты «Смерч». В ходе войны без выбора легитимных целей были нанесены ракетные удары по различным городам Азербайджана. Это было сделано с единственной целью – убить как можно больше мирных граждан. В Европе после Второй Мировой войны баллистические ракеты не использовались против мирного населения. Во время Второй Мировой войны фашистская Германия обстреливала из баллистических ракет британские города. К этому во время боевых действий прибегла и Армения. Даже несколько раз Вооруженным силам Азербайджана удалось заранее нейтрализовать ракетные атаки и тем самым избежать еще больших потерь. Были обезврежены несколько ракет «Скад», приведенных в боевую готовность. Один из официальных лиц Армении сказал, что их цель – сделать так, чтобы даже археологи не смогли найти Гянджу. Те, кто отдали приказ в Армении о нанесении ракетных ударов по Гяндже, несут ответственность за военные преступления».

Minval.az