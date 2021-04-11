Южноафриканский штамм коронавирусной инфекции устойчив к вакцине Pfizer-BioNTech. Об этом говорится в исследовании, проведенного специалистами Тель-Авивского университета и сетью медицинских учреждений Клалит, передает издание The Times of Israel.

В ходе исследования двумя экспертными группами были проведены анализы 150 вакцинированных граждан Израиля с положительным результатом на коронавирус. Так, доля вируса, пришедшего с южноафриканской стороны, оказалась в восемь раз выше, нежели его доля среди невакцинированного, но инфицированного населения.

По словам профессора Ади Стерн, главного автора исследования, специалисты ожидали только один случай южноафриканской вариации вируса. Следовательно, подобный тип вируса, в отличие от британского и исходного, способен противостоять действию вакцины.

Ади Стерн отметила, что делать конечные выводы слишком рано. Для получения максимально точной информации необходимо продолжить исследовательскую работу.

В то же время другое исследование, проведенное Pfizer/BioNTech, свидетельствует о том, что в Южной Африке вакцина эффективна на 100%.

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