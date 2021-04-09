Российским миротворческим контингентом обеспечено сопровождение шести колонн вооруженных сил Азербайджанской Республики: четырех через Лачинский коридор в северном и южном направлениях, одной колонны по маршруту ШУША – КРАСНЫЙ БАЗАР – КАДЖАР и одной в обратном направлении.

Для координации усилий по предупреждению возможных инцидентов в зоне ответственности российского миротворческого контингента поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.

Об этом сообщает Минобороны России.

Minval.az