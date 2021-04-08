В Карабахе обнаружены останки семи погибших армянских солдат, останки еще двух были переданы армянской стороне азербайджанцами. Об этом сообщает «Спутник».
Будет назначена судебно-медицинская экспертиза для установления личности погибших.
В Карабахе обнаружены останки семи погибших армянских солдат, останки еще двух были переданы армянской стороне азербайджанцами. Об этом сообщает «Спутник».
Будет назначена судебно-медицинская экспертиза для установления личности погибших.
Дата: 2021/04/09 0:03
Раздел: Азербайджан, Бывший СССР
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