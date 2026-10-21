Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева призвала уделять особое внимание психологическому состоянию детей с онкологическими заболеваниями, подчеркнув, что им необходимы не только лечение, но и поддержка близких.

Алиева на открытии II Международного конгресса по детской онкологии в Самарканде отметила, что международное сотрудничество играет важную роль в борьбе с онкологическими заболеваниями у детей.

«Каждый ребенок достоин уважения, заботы и возможности жить полноценной жизнью», – сказала она.

По ее словам, несмотря на прогресс в лечении рака, необходимо продолжать совместную работу, чтобы поддерживать надежду у детей и их семей во всем мире.

«Мы стараемся помочь детям во всем мире, вселять в них надежду. Эта сфера находится в центре внимания и в Азербайджане. В марте 2012 года в нашей стране состоялось открытие Детской онкологической клиники. Это первая детская клиника Национального онкологического центра в регионе», – добавила она.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева также назвала создание коалиции по борьбе с детским раком важным шагом к объединению усилий специалистов и организаций.

Говоря о помощи детям с онкологическими заболеваниями в Азербайджане, Алиева отметила, что их лечение финансируется государством, а поддержка распространяется и на семьи. По ее словам, никто не должен оставаться один на один с этим тяжелым испытанием.

Она подчеркнула, что дети особенно чувствительны к происходящему вокруг, а эмоциональное состояние родителей и атмосфера в семье существенно влияют на них.

По ее словам, наряду с совершенствованием методов лечения важно уделять внимание психологической поддержке детей и создавать условия, в которых каждый ребенок будет окружен любовью, уважением и пониманием.

В завершение Лейла Алиева поблагодарила всех, кто работает над улучшением жизни детей, подчеркнув, что важно не только обеспечить им необходимое лечение, но и дать возможность жить полноценной жизнью.

На церемонии открытия конгресса также выступили заместитель руководителя администрации президента Узбекистана по реформированию здравоохранения Тамила Алиева, министр здравоохранения Казахстана Акмарал Алназарова и министр здравоохранения Кыргызстана Дамирбек Осмонов.