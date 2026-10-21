Вице-президент США Джей Ди Вэнс поддержал спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, назвавшего российского лидера Владимира Путина «гуманистом».

«Я согласен со Стивом Уиткоффом в том, что стоит сказать что-то хорошее человеку, который только что освободил американского заложника», – ответил Вэнс на вопрос журналиста о том, согласен ли он с такой характеристикой Путина.