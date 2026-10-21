Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич предложил Оферу Винтеру министерский пост в обмен на выход из предвыборной гонки, чтобы бывший генерал не оттягивал голоса у политического лагеря премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

В своем видеообращении Смотрич заявил, что готов выделить ему министерский пост из квоты своей партии «Религиозный сионизм» в ходе будущих коалиционных переговоров. Взамен он предлагает передать Винтеру полномочия по двум направлениям: созданию управления по «добровольной эмиграции» палестинцев из сектора Газа и формированию управления по призыву ультраортодоксальных евреев в армию и их интеграции в общество и на рынок труда.

Смотрич призвал Винтера не допустить повторения ситуации на выборах 1992 года, когда раскол правого лагеря привел к потере голосов и победе левоцентристской партии Ицхака Рабина. Министр связал это с последующим заключением соглашений Осло, которые он резко раскритиковал.

«На этот раз мы не должны рисковать!» – подчеркнул Смотрич.

По его словам, голоса партий, не преодолевших электоральный барьер, могут стать решающими и определить исход выборов. Он предупредил, что продолжение кампании партии Винтера «Амха Исраэль» грозит расколом правого электората и ослаблением позиций политического лагеря, поддерживающего Нетаньяху.