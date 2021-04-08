Google официально представит новую версию операционной системы Android в мае 2021 года.

Как передае РИА Новости, об этом в Twitter заявил генеральный директор IT-гиганта Сундар Пичаи.

Android 12 покажут в рамках конференции Google I/O. Операционная система после мероприятия станет доступна в виде предварительной сборки для разработчиков. После этого стартует и бета-тестирования Android 12, а Google анонсирует выход финальной версии. Ожидается, что окончательный вариант ОС выйдет осенью.

Ожидается, что в Android 12 будет переработан графический интерфейс и появятся новые функции. Среди изменений называются усиление безопасности данных пользователя, модульное обновление системы и управление смартфоном постукиванием по задней панели.

Мероприятие в этом году пройдет в онлайн-формате с 18 по 20 мая. Презентация Android 12 будет общедоступной, как и семинары с участием разработчиков и экспертов.

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