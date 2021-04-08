Государственная пограничная служба Азербайджана в ходе двух операций в районах на границе с Ираном изъяла более 54,6 кг наркотических средств, в том числе 38,6 кг героина.

Согласно сообщению пресс-службы ГПС, 7 апреля около села Араятлы Физулинского района на служебной территории погранзаставы «Горадиз» был замечен автомобиль марки «Hyundai İX-35» с государственными номерами 10-VS-789. В автомобиле находились три человека, один из которых, покинув салон, направился в сторону посевных площадей, где забрал сверток.

Пограничники провели операцию по его задержанию. «Не подчинившись приказу «Стоять», подозреваемый был задержан при попытке к бегству. Им оказался житель Нефтчалинского района Азербайджана Ихтияр Дадашов, 1989 года рождения. В свертке было обнаружено 6,812 кг наркотических средств (4,774 кг опиума,1,018 кг героина и 1,02 кг марихуаны)», — подчеркивает ведомство.

Другие пассажиры автомобиля — житель Баку Гасан Махмудов (1986 года рождения) и жительница Сабирабадского района Севда Аббасова (1982 года рождения) признали вину и сообщили, что прибыли на место происшествия за наркотиками.

Кроме того, 7 апреля на территории погранзаставы «Гейтяпя» недалеко от села Кюрюндж Джалилабадского района Азербайджана обнаружен бесхозный сверток. «В ходе осмотра в свертке обнаружены 47,85 кг наркотических средств (37,6 кг героина, 5 кг метамфетамина, 4,5 кг марихуаны, 750 грамм опиума и 2,726 тыс. таблеток психотропных лекарственных средств)», — говорится в сообщении пресс-службы ГПС

По перечисленным фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

Minval.az