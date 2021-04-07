«Это не первая моя поездка на освобожденные от оккупации земли, я уже побывал на этих землях четыре раза. Сегодня руководители религиозных конфессий вместе приехали в Агдам. Хочу поблагодарить шейха за то, что мы приехали в освобожденный от оккупации Карабах, в Агдам. Фальсификация армянами религиозных памятников в Карабахе, уничтожение ими исторических памятников, относящихся к Исламу – это ужас».

Об этом сказал руководитель албано-удинской христианской общины Роберт Мобили.

Он отметил, что народ, представляющий себя в мире как представитель армянской церкви, уничтожил даже албанское христианское наследие: «Они сфальсифицировали церкви, храмы. Мы стали свидетелями вандализма армян в Худавенге, Агоглане, везде. Наглядным свидетельством этого стало и то, что мы увидели сегодня в Агдаме. Отечественная война завершилась победой Азербайджана. Азербайджан – прекрасная страна. Земли были освобождены от оккупации за 44 дня. Надеюсь, что наши молитвы будут услышаны. Мы будем проводить мероприятия, отмечать праздники на этих землях. Азербайджанский народ – толерантный народ, здесь развит мультикультурализм, об этом свидетельствует и сегодняшняя поездка» (цитата по АПА).

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