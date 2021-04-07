Россия никому не угрожает, а ее Вооруженные силы находятся там, где нужно, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он ответил на очередной вопрос о передвижении российских войск в Ростовской области, у границ Украины.

«Повторяю то, что я говорил уже неоднократно: Россия никому не угрожала и не угрожает и ни для кого не представляет угрозу. Российские вооруженные силы находятся там, на территории России, где это признано необходимым и целесообразным. И будут там так долго, насколько это опять же будет признано целесообразным нашим военным руководством и верховным главнокомандующим», — сказал Песков.

У представителя Кремля спросили также, останутся ли российские военные в этих районах на постоянной основе. На это он ответил, что не обладает информацией по передислокации войск.

Minval.az