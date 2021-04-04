Египтяне стали свидетелями исторического шествия древних правителей своей страны через столицу, Каир, сообщает BBC.

В этом роскошном многомиллионном спектакле приняли участие 22 мумии — 18 правителей и четыре правительницы, которые были перевезены из неоклассического Египетского музея в свое новое место упокоения.

Благодаря жестким мерам безопасности, подобающим их царской крови и статусу национальных сокровищ, мумии были перемещены в новый Национальный музей египетской цивилизации, который называется «Золотой парад фараонов».

Они были перевезены под звуки фанфар в хронологическом порядке их царствования — от правителя 17-й династии Секененра Таа II до Рамзеса IX, который царствовал в 12-м веке до н. э.

Год назад в Египте наблюдался резкий рост числа случаев заражения коронавирусом, но после снижения числа случаев и смертности, ограничения на проведение собраний под открытым небом были сняты.

Одной из главных достопримечательностей субботнего события является Рамсес II, самый известный фараон Нового царства, который правил 67 лет и запомнился подписанием первого известного мирного договора.

Другая достопримечательность — королева Хатшепсут. Она стала правителем, несмотря на то, что по обычаям своего времени женщины не становились фараонами.

Каждая мумия перевозилась в украшенном автомобиле, оснащенном специальными амортизаторами и окруженном кортежом, в том числе копиями военных колесниц, запряженных лошадьми.

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