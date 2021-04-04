Журналистка белорусского канала СТВ (Столичное телевидение) Юлия Артюх в эфире программы «Новости 24 часа» высмеяла президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Обозреватель».

Так, Артюх заявила, что украинский народ «лазит по мусоркам в поисках еды», пока Зеленский «сидит в роскошном кабинете и снимает стримчики». По словам журналистки, это одна из основных функций главы Незалежной. Она также добавила, что выступает за «сильную центральную власть».

«Если хотите — за диктатуру. А не за этот кукольный театр, где кто первый схватил поводок, тот и танцует, типа, президента. Лучше диктатура, чем продажная марионеточная демократия», — сказала Артюх.

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