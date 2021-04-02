«Было ли проведение операции Леле Тепе таким образом невменяемостью или предательством, это еще предстоит выяснить. Но то, что нам удалось выяснить из хорошо информированных источников, доказывает, что произошло нечто ужасное», — сказал в клубе «Hayeli» основатель инициативы «Правда для поколений» Гегам Назарян, младший сын которого- Абгар, погиб во время войны в Карабахе, пишет «Панорама».

Напомним, что вчера инициатива выступила с заявлением с требованием найти лицо, ответственное за политическое решение действий в Леле Тепе. Заявление подписали родители нескольких десятков погибших военнослужащих.

По убеждению Гегама Назаряна, исход войны, продлившейся 44 дня, был решен во время операции Леле Тепе, когда было принято политическое решение без исследования местности, без оценки сил, без подготовки.

«Более того, произошло еще одно преступление. О реальной операции наша атакующая армия узнала только в процессе, когда шла с танками. По самым мягким оценкам, во время этой операции у нас было 650 погибших, мы оставили на поле боя 42 танка из 44», — сказал Гегам Назарян, добавив, что 42 танка могли решить исход любой войны, но в ходе этой операции за несколько часов эти танки были подарены врагу.

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