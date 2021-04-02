Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов второго апреля 2021 года принял участие в заседании Совета глав МИД стран СНГ в Москве.

Как говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана, министр в своем выступлении обратил внимание на вопросы повестки дня встречи, отметив, что продолжение сотрудничества в гуманитарной сфере будет и далее способствовать укреплению межгосударственных отношений и развитию Содружества.

Он особо отметил проект Обращения глав государств – участников СНГ к народам своих стран и мировой общественности в связи с 80-летием со дня начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Байрамов подчеркнул колоссальный вклад Азербайджана в победу над фашизмом. По его мнению, данное обращение имеет большое значение в борьбе с нацистской идеологией и различными формами ее пропаганды.

Он с сожалением отметил, что на пространстве СНГ нацизм поощряется и сегодня.

Министр привел в качестве примера установку памятника в центре столицы Армении фашисту Гарегину Нжде.

Глава ведомства подчеркнул, что на пространстве СНГ не должно быть места героизации фашизма.

Он также сообщил, что в результате успешной контрнаступательной операции азербайджанской армии были освобождены оккупированные Арменией территории и восстановлена территориальная целостность Азербайджана.

Minval.az