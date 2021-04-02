Азербайджан соблюдает взятые обязательства в рамках трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, в том числе армянской стороне возвращены все военнопленные, заявил глава МИД страны Джейхун Байрамов.

Такое заявление Байрамов сделал на заседании СМИД СНГ в Москве в пятницу, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Глава МИД также высоко оценил деятельность российско-турецкого мониторингового центра в Карабахе, отметил, что этот центр является новой формой усиления безопасности и сотрудничества в регионе.

Байрамов добавил, что открытие коммуникаций в регионе в рамках трехстороннего заявления будет выгодна всему региону и создаст новые перспективы для регионального сотрудничества.

Minval.az