Послы стран НАТО провели внеочередное совещание в Брюсселе, чтобы обсудить эскалацию на юго-востоке Украины и действия России, перебросившей к границам Донбасса солдат и технику.

Альянс обеспокоен растущим военным присутствием России вблизи украинской границы, заявил Reuters представитель НАТО.

«Союзники разделяют опасения по поводу масштабной военной активности России в Украине и рядом с ней а также нарушением перемирия, заключенного в июле 2020 года», — пояснил он, добавив, что действия Москвы «подрывают усилия по деэскалации напряженности».

О том, что российские войска перемещаются в зону близ Донбасса, во вторник заявил начальник Генерального штаба — главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак. Информацию незамедлительно подтвердил Пентагон, по оценке которого, Минобороны РФ перебросило к украинской границе 4 тысячи солдат и технику. Европейское командование США привело войска в максимальный уровень боеготовности («потенциально неизбежный конфликт»).

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