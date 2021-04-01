Официальный Ташкент выразил заинтересованность в восстановлении разрушенных исторических памятников в Карабахе, заявил президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев на неформальном саммите Тюркского совета (ТС) в формате видеоконференции.

«Пользуясь случаем, еще раз поздравляю президента Азербайджана уважаемого Ильхама Гейдаровича Алиева и азербайджанский народ с возвращением территорий Нагорного Карабаха и восстановлением исторической справедливости. Узбекистан готов внести свой вклад в восстановление древних памятников, объектов культуры и просвещения на земле Нагорного Карабаха», — сказал Мирзиёев.

Minval.az