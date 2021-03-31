«После 44-дневной эпической победы закончилась 30-летняя оккупация, Нагорный Карабах воссоединился с Родиной. Это далось нелегко». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на неформальной встрече лидеров стран Тюрского совета.

По его словам, в Карабахе разрушены церкви и 63 из 67 мечетей

«От своего имени и от имени турецкого народа поздравляю президента Азербайджана Ильхама Алиева и наших азербайджанских братьев с победой в Нагорном Карабахе. Мы должны быть рядом с Азербайджаном для защиты тюркского наследия в Карабахе», — подчеркнул президент Турции.

Minval.az