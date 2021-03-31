YouTube протестирует интерфейс без показа количества дизлайков к видео. Об этом компания сообщила в своем Twitter.

«Мы тестируем несколько новых дизайнов, которые не отражают общедоступный счетчик дизлайков»,— говорится в сообщении.

Как пояснили в YouTube, тестирование проводится в ответ на обращения авторов видеоконтента по поводу кампаний по выражению «целевой неприязни».

Уточняется, что создатели контента по-прежнему смогут видеть точное количество дизлайков. Пользователи также будут иметь возможность ставить лайки и дизлайки, что будет влиять на рекомендованный им контент.

В каких странах пройдет эксперимент, не уточняется.

Minval.az