Посол Армении в Израиле Армен Смбатян, вызванный на 5-й день войны для консультаций из-за сотрудничества Тель-Авива и Баку в оборонной сфере, все еще находится в Ереване. Об этом заявила News.am пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Minval.az