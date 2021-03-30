Посол Армении в Израиле Армен Смбатян, вызванный на 5-й день войны для консультаций из-за сотрудничества Тель-Авива и Баку в оборонной сфере, все еще находится в Ереване. Об этом заявила News.am пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.
Посол Армении в Израиле Армен Смбатян, вызванный на 5-й день войны для консультаций из-за сотрудничества Тель-Авива и Баку в оборонной сфере, все еще находится в Ереване. Об этом заявила News.am пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.
Дата: 2021/03/30 13:35
Раздел: Странности
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