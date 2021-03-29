Одиозный депутат Госдумы России, глава ЛДПР Владимир Жириновский завыл по-волчьи в прямом эфире одного из российских телеканалов, комментируя перспективу новой войны.

Так, Жириновский предложил свой сценарий поведения президентов США, России и Китая – Джо Байдена, Владимира Путина и Си Цзиньпина – на случай, если мир окажется на пороге войны.

«Когда мир подойдет к последней черте, когда опасность, вот-вот война начнется, они втроем должны завыть по-волчьи: Джо, Си и наш президент. Показываю, как», — сказал Жириновский и принялся выть под смешки других участников телешоу.

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