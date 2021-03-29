Отбывающий наказание в ИК-2 в Покрове российский политик Алексей Навальный рассказал, что в колонии составили рапорт из-за его предложения начальнику отряда выпить кофе. Об этом сообщается в его инстаграме.

Оппозиционер перечислил, что его уже признали склонным к побегу, а также сделали четыре выговора в СИЗО «Кольчугино» и шесть выговоров в колонии.

Кроме того, в ИК составили «штук 20» рапортов из-за его поведения. Поводами для рапортов Навальный назвал подъем с кровати на 10 минут раньше команды, отказ делать зарядку и предложение начальнику отряда выпить кофе, отказ смотреть лекцию, так как она «идиотская». Еще одной причиной для рапорта, по словам политика, стало то, что он был на встрече с адвокатами в футболке.

«Выговоры мне выносит дисциплинарная комиссия из 7 человек. И когда они отчитывают меня, сидя под портретом [президента Владимира] Путина, я вспоминаю, как в школе меня отчитывали на педсовете. Очень похоже», — написал он.

Minval.az