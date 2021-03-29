Армянские радикалы из «Дашнакцутюн» 29 марта провели акцию протеста перед зданием Совета безопасности Армении. Во время акции протеста небольшая кучка радикалов-националистов сожгли турецкий флаг.

Ранее в интервью Общественному телевидению Армен Григорян на вопрос, считает ли Армения враждебным государством Турцию, сказал, что «мы должны внести коррективы в нашей позиции». Фраза вызвала массовую истерию в оппозиционных кругах Армении, решивших использовать данный вопрос в целях отставки действующего правительства, а подконтрольные экс-президентам страны СМИ начали кампанию против властей, обвиняя их в желание установить мир с Турцией.

Minval.az