Глобальная экономика, мировое транспортное сообщение не смогут восстановиться, если не удастся добиться честного распределения по странам вакцин от коронавируса COVID-19, заявил в понедельник глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Несправедливое распределение вакцин — это не просто моральный позор, это самоубийственно с экономической и эпидемиологической точек зрения», — приводят западные СМИ его слова, сказанные во время онлайн-конференции по вопросам мировой вакцинации.

«Пока вирус продолжает циркулировать где-либо, а люди продолжат умирать, торговля и поездки останутся в дезорганизованном состоянии, а сроки экономического восстановления сдвинутся дальше», — объяснил глава ВОЗ (цитата по «Интерфаксу»).

При этом он указал на растущую каждый день разницу в количестве вакцинаций в богатых странах и их количеством, сделанным в рамках COVAX: это глобальная инициатива по обеспечению равного доступа к вакцинам против коронавируса COVID-19 для всех стран, независимо от уровня доходов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно призывал к справедливому распределению вакцины от COVID-19 между богатыми и бедными странами.

«Приведу один пример. Согласно информации Канада заказала 154 млн доз вакцины для граждан своей страны. При этом население Канады составляет 38 млн человек. Т.е. в 4 раза больше, чем ее население. Таким образом, 120 млн человек не хватит вакцины. Эти люди не получат вакцину, а значит заболеют и умрут. Но им это безразлично. Они руководствуются исключительно своими эгоистичными интересами. О какой справедливости может идти речь, о правах человека? Получается, что права жителей из бедных стран ущемляются, их здоровье подвергается риску. А в тоже время богатые страны обеспечивают свои интересы», — отмечал азербайджанский лидер в феврале в интервью государственному телеканалу AzTV.

Minval.az