Решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна подать в отставку в апреле не требует незамедлительного разговора с президентом России Владимиром Путиным, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он добавил, что контакты лидеров носят постоянный характер.

«Он же [Пашинян] останется исполняющим обязанности [премьер-министра Армении], поэтому это решение, которое было обнародовано, не требует незамедлительного разговора», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что лидеры двух стран «общались совсем недавно, контакты идут постоянно».

Minval.az