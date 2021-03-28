Множество приложений в смартфонах собирают сведения о пользователях и потенциальных покупателях. Специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, как противостоять тотальному шпионажу.

Для этого требуется отключить ряд опций в настройках смартфона.

«На Android вам нужно перейти в раздел Настройки Google > Реклама и выключить ползунок «Персонализация рекламы». На iPhone перейдите в Настройки > Конфиденциальность > Службы геолокации > Системные службы, а затем отключите Геолокационные iAd. Затем перейдите в Настройки > Конфиденциальность > Реклама. Включите: «Ограничить трекинг рекламы», — рассказал специалист.

Он также предупредил об опасности перехода по ссылкам в письмах и мессенджерах и посоветовал держать включенным и обновлять антивирус, передает агентство «Прайм».

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