Космонавт Сергей Кудь-Сверчков сфотографировал контейнеровоз Ever Given, который сел на мель и перекрыл движение в южной части Суэцкого канала. Изображение опубликовано на странице космонавта в Twitter.

«Вот так это выглядит с борта Международной космической станции. Видно, как буксиры пытаются сдвинуть гиганта с места», — написал Кудь-Сверчков в комментарии к фото.

Minval.az