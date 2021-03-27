Космонавт Сергей Кудь-Сверчков сфотографировал контейнеровоз Ever Given, который сел на мель и перекрыл движение в южной части Суэцкого канала. Изображение опубликовано на странице космонавта в Twitter.

«Вот так это выглядит с борта Международной космической станции. Видно, как буксиры пытаются сдвинуть гиганта с места», — написал Кудь-Сверчков в комментарии к фото.

Одна из самых обсуждаемых новостей за последние несколько дней: происшествие в Суэцком канале. Огромный контейнеровоз #EverGiven сел на мель и заблокировал канал. Сейчас прикладываются все усилия, чтобы снять корабль с мели, и восстановить судоходство. Вот так это выглядит с МКС pic.twitter.com/ch7Gs6Mw8H — Sergey Kud-Sverchkov (@KudSverchkov) March 27, 2021

Minval.az