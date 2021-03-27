Вопрос открытия железнодорожного сообщения с Азербайджаном находится на этапе рабочих обсуждений, сказал Sputnik Армения губернатор Тавушской области Айк Чобанян.

Вице-премьер республики Мгер Григорян 24 марта заявил, что Армения и Азербайджан при посредничестве РФ обсуждают разблокировку всех коммуникаций, действовавших в советское время. В то время Тавушскую область с Азербайджаном связывала железная дорога Иджеван-Газах-Баку.

«Рабочие обсуждения в этом направлении, естественно, есть. Это, по-моему, является одной из возможностей экономического развития нашей страны на ближайшие годы. Знаете, что особенно интенсивно обсуждается южное направление. Я также считаю, что это направление, выход из Ерасха, по сути, на рынки Среднего Востока, значит изменение статуса Армении с точки зрения транспортных инфраструктур», — отметил Чобанян.

С другой стороны, Армения станет связующим звеном между Востоком и европейским континентом.

По словам губернатора, на нынешнем этапе обсуждений в сфере внимания находится существовавшая ранее инфраструктура. Среди них железная дорога Раздан-Газах, проходящая через Тавушскую область.

«На данный момент никакого предметного решения по открытию этого направления нет. Проводится исследование, так как есть разрушенные, подлежащие восстановлению участки. Вопрос находится в процессе рабочего обсуждения, и на данный момент о каком-либо решении говорить не можем», — сказал Чобанян.

Причем речь идет как о железной дороге, так и автомобильном сообщении.

Что касается возможностей, которые появятся в случае восстановления транспортного сообщения, по словам губернатора, эта дорога, в первую очередь, станет железнодорожной альтернативой Верхнему Ларсу.

Кроме того, уменьшается путь от Еревана до Грузии, в том числе, до важного для страны порта Поти.

Такая перспектива, по мнению губернатора, имеет большое значение для хозсубъектов не только в Тавушской области, но и всей Армении.

«Вопрос логистики в целом один из самый проблемных в экономике Армении. Об этом много говорится. Что касается проблем конкурентоспособности, если не на первом, то на втором месте всегда отмечается логистика», — отметил Чобанян.

Если этот проект изменит логистический статус Армении, то прямое или опосредованное влияние почувствуют все сферы экономики страны.

Вопрос безопасности, по его словам, в этом случае носит технический характер. В мире есть много примеров подобных проектов, доказывающих, что проблему можно решить. Конечно, это предполагает большой объем организационной, методологической, содержательной работы.

«Но это возможно осуществить, и мы не должны этого бояться», — сказал Чобанян.

Minval.az