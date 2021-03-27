Пограничные посты на границе Армении и Азербайджана выставляются на основе советских военных карт периода 1970-ых гг., заявил вице-премьер Армении Тигран Авинян.

«Размещение пограничных постов осуществляется в рамках логики военных карт 1975-1976 гг. Это временное размещение до окончательной делимитации и демаркации границ. А для этого необходимо иметь двусторонние отношения», — сказал Авинян в интервью армянской службе радиостанции «Свобода».

По его словам, процесс делимитации и демаркации границ — долгосрочный процесс.

«Мы до сих пор не завершили этот процесс с Грузией. Но этот процесс, рано или поздно, мы должны пройти со всеми соседями», — отметил Авинян.

Minval.az