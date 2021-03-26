Правительство Армении решило выделить 110 млрд драмов (более $200 млн), на строительство домов и инфраструктуры в Карабахе, объявил премьер-министр республики Никол Пашинян в ходе совместного заседания Совбезов Армении и преступной хунты в Нагорном Карабахе, передает Sputnik.

«Хочу сообщить вам, что по итогам вчерашнего обсуждения решено выступить с предложением об осуществлении жилищного строительства и необходимых инфраструктур на 110 млрд драмов», — сказал Пашинян, пояснив, что финансирование будет осуществляться из средств Всеармянского фонда «Айастан» (58 млрд драмов), еще 52 млрд выделит правительство.

Minval.az