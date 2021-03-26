Отключение Siri и фонового обновления приложений поможет улучшить автономность iPhone. Об этом, как передает Лента.ру, сообщается в материале на сайте издания BGR.

Авторы BGR заметили, что автономность новых смартфонов на рынке по сравнению со старыми моделями увеличивается, однако растет и нагрузка на устройства — из-за более мощного процессора и прочих компонентов. При этом любым флагманским iPhone можно пользоваться до 17 часов без подзарядки, автономность доступных Xr и 11 достигает 13 часов. Для тех, кто желает увеличить время работы, авторы перечислили три основных способа.

В первую очередь рекомендуется чаще включать режим энергосбережения. Когда он активирован, фоновая работа многих приложений останавливается. Разумно настроить режим таким образом, чтобы он автоматически активировался при достижении аккумулятора критического уровня заряда — например, 20 процентов. Чтобы это сделать, нужно воспользоваться встроенным в iOS приложением «Команды» (Shortcut‪s‬) и включить автоматизацию.

Также специалисты рекомендуют отключить работу голосового помощника Siri в фоновом режиме. В этом случае ассистент не будет реагировать на команду «Привет, Siri!», однако батарея iPhone сохранит определенное количество энергии.

Третий способ по увеличению автономности смартфона Apple заключается в отключении обновления приложений в фоновом режиме. Необязательно отключать эту возможность для всех программ, можно выбрать лишь наименее полезные. Чтобы выключить обновление в фоне, нужно зайти в раздел «Основные» настроек смартфона и найти там пункт «Обновление приложений в фоновом режиме».

Дополнительным способом продления времени работы iPhone от батареи назвали активацию ночного режима. Согласно внутреннему исследованию, на которое ссылаются журналисты, подобная опция поможет увеличить автономность гаджета примерно на 30 процентов. Однако данная рекомендация релевантна лишь для пользователей iPhone с OLED-дисплеем.

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