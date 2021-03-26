Президент США Джо Байден в ходе своей первой большой пресс-конференции на этом посту использовал «шпаргалки». В них содержались подсказки по ключевым темам, а также имена журналистов, сообщает Fox News.

На первом снимке Байден просматривал лист, на котором были показаны фотографии журналистов, присутствовавших на его пресс-конференции. Рядом с фото некоторых репортеров на шпаргалке был обведен номер.

На втором фото американский лидер держит «шпаргалку» с надписью Инфраструктура, где записаны данные и тезисы для обсуждения. В одном из пунктов говорилось, что «Китай тратит на инфраструктуру в три раза больше, чем США».

В американских СМИ активно обсуждают прошедшую накануне первую пресс-конференцию Байдена и указывает на некоторые его оплошности. Особое внимание журналистов на этот раз привлекла фраза 78-летнего Байдена о том, что он «пришел в сенат США 120 лет назад». Многие считают, что американский лидер просто пошутил, другие сочли это за очередную оплошность, поскольку во время пресс-конференции президент США не раз запинался и сбивался с мысли.

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