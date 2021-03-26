Китайский производитель телефонов Xiaomi будет выпускать электрокары под собственным брендом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника.

Автомобили будут выпускаться на мощностях компании Great Wall, крупнейшего в Китае производителя грузовиков.

Ожидается, что первые электрокары под маркой Xiaomi появятся в 2023 году. Предполагается, что их программное обеспечение будет совместимо с другими устройствами компании.

Официально о выходе Xiaomi на рынок электрокаров будет объявлено на следующей неделе. Акции Xiaomi на фоне сообщения агентства выросли на 9%, акции Great Wall в Гонконге — на 15%.

Minval.az