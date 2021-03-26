Президент США Джо Байден заявил о намерении совместно работать с ЕС по России, Турции и Южному Кавказу. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома по итогам сессии Евросовета, в которой участвовал американский лидер.

Так, в сообщении отмечается, что на встрече с главами государств и правительств 27 государств-членов Европейского союза (ЕС) под председательством президента Европейского совета Шарля Мишеля, Байден подтвердил приверженность активизации отношений между Соединенными Штатами и Европейским союзом. При этом американский лидер заверил, что США заинтересованы в сильном Европейском союзе.

«Президент выразил желание работать вместе по общим интересам внешней политики, включая Китай и Россию. В дополнение к этому он отметил необходимость продолжать общение США и ЕС по Турции, Южному Кавказу, Восточной Европе и Западным Балканам», — говорится в сообщении.

Minval.az