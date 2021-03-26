Компании Pfizer и BioNTech начали тестирование своей вакцины от коронавирусной инфекции на детях младше 12 лет, чтобы к началу 2022 года расширить применение препарата и до этой возрастной группы. Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, в испытаниях препарата примут участие дети в возрасте от шести месяцев.

По словам представителя Pfizer Шарон Кастильо, первые дозы вакцины дети получили уже в среду, 24 марта. Результаты тестирования компания надеется получить во второй половине 2021 года.

Pfizer и BioNTech планируют сначала протестировать безопасность своей вакцины с двойным введением вакцины в трех разных дозах — 10, 20 и 30 мкг — в исследовании фазы I / II с участием 144 участников.

Позднее они планируют расширить исследование до 4500 участников на поздней стадии, в котором они будут проверять безопасность, переносимость и иммунный ответ, создаваемый вакциной, вероятно, путем измерения уровней антител у молодых людей.

Кастильо сказал, что компании надеются получить данные испытания во второй половине 2021 года.

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