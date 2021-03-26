Евросоюз находится в начале третьей волны распространения коронавирусной инфекции COVID-19, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции в рамках саммита глав государств ЕС. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, ЕС в данный момент находится в начале третьей волны распространения коронавируса.

Глава Еврокомиссии подчеркнула важность в подобной ситуации продолжать кампанию по вакцинации населения.

Фон дер Ляйен также отметила, что фармакологические компании обязаны экспортировать в третьи страны свои вакцины, произведенные в ЕС, только после выполнения контрактных обязательств по поставкам в Евросоюз.

«Компании должны сначала выполнить свои контракты, которые у них есть со странами ЕС, прежде чем они смогут экспортировать вакцины. Это в полном объеме касается [препарата компании AstraZeneca», — отметила она.

Minval.az