Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев прокомментировал сообщения в СМИ о снесении армянской церкви в освобожденном от армянской оккупации Джебраильском районе Азербайджана.

Помощник президента написал соответствующий пост на эту тему на своей странице в Twitter:

«В 2017 году в качестве официального представителя МИД я сделал заявление о незаконном строительстве военной часовни в оккупированном Джебраиле, где никогда не жили армяне».

По его словам, в то время как оскорблению в Карабахе подверглось все, что касалось азербайджанского наследия, незаконное строительство военной часовни противоречит основным принципам христианства.

In 2017 as MFA Spokesperson I made statement on illegal construction of military chapel in occupied Jabrayil where never Armenians lived. I said: Building chapel while vandalizing everything rlt w/ Azerbaijan is contrary to basic principles of Christianityhttps://t.co/8HDjcLtpDJ

— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) March 25, 2021