Председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгар Илахи оглы Тахмазли в ходе встречи с руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом выразил благодарность российской стороне за поставку вакцин против ящура.

Встреча прошла на площадке Петербургского международного экономического форума, который проходит с 18 по 21 июня.

Партию вакцин в объеме 150 тыс. доз поставили в Азербайджан в сентябре прошлого года. Препарат разработали и произвели в подведомственном службе Федеральном центре охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ»). Данные вакцины произведены на основе штамма SAT-2, который отличается высокой вирулентностью и считается особо опасным.

Гошгар Тахмазли также отметил, что российские вакцины показали высокую эффективность. «Результат, конечно, потрясающий. Вы тогда рекомендовали эти вакцины, и тему по ветеринарным препаратам нам нужно развивать, поскольку сами мы их не производим», — сказал председатель агентства, обращаясь к Сергею Данкверту.