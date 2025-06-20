21 июня в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром ожидается слабый туман, юго-западный ветер в течение дня сменится умеренным северо-западным ветром, местами усиливающимся к вечеру.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, температура воздуха ночью 19-22°С, днем ​​27-32°С.

Атмосферное давление 756 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью 70-80%, днем ​​50-60%.

В большинстве районов Азербайджана ожидается преимущественно сухая погода.

Однако в некоторых горных и предгорных районах днем ​​ожидаются отдельные дожди и молнии. Местами возможны кратковременные ливни и град. Ночью и утром в некоторых горных районах слабый туман. Днем местами временами усилится западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-22°С, днем ​​31-36°С, в горах ночью 8-13°С, днем ​​15-20°С.