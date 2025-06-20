Военная операция против ядерной программы Ирана была верным решением, однако свержение власти в исламской республике не является целью Израиля.

Об этом изданию Bild рассказал израильский президент Ицхак Герцог.

По его словам, данная угроза должна быть устранена, чем и занимается Израиль. Герцог подчеркнул, что у еврейского государства нет цели в отношении верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи или смены режима в республике.

Президент Израиля добавил, что ликвидация Хаменеи может стать «побочным эффектом», который в долгосрочной перспективе может пойти «на пользу» народу Ирана.