Власти Австрии вводят требование о предоставлении отрицательного результата теста на коронавирус при посещении магазинов, заявил министр здравоохранения страны Рудольф Аншобер.

Соответствующие правила будут введены с 7 апреля.

С 7 апреля мы хотим перейти к фазе входных тестов для магазинов, — сказал он в ходе брифинга. Он отметил, что справку необходимо будет предоставлять на входе во все торговые точки, кроме аптек и продуктовых магазинов, передаёт РИА Новости.

Сейчас в Австрии подобная справка нужна для посещения заведений, сотрудники которых контактируют с телом клиента. Среди них салоны красоты и парикмахерские.

Minval.az