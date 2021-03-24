Владелец магистрального канала интернет-связи Caucasus Online Хвича Макацария продал контрольный пакет акций (51%) азербайджанской компании Nexol Holding, сообщил грузинский портал «Формула бизнеса».

49% акций перешли в руки азербайджанской компании еще в 2019 году. И в этом случае сделка не была согласована с Национальной комиссией по коммуникациям, поэтому регулятор несколько раз просил компанию вернуть акции в исходное состояние.

В результате же последней сделки азербайджанский бизнесмен Насиб Гасанов стал 100%-м владельцем Caucasus Online.

Грузинская компания Caucasus Online – оператор оптического кабеля, идущего по дну Черного моря из Грузии в сторону Болгарии. Это крупнейший канал интернет-трафика между Европой и Южным Кавказом.

Minval.az