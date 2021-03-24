Турция готова к детальным переговорам по урегулированию разногласий с Соединенными Штатами, заявил Чавушоглу, комментируя итоги переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в среду в Брюсселе.

По его словам, переговоры с американским коллегой в штаб-квартире НАТО прошли в конструктивном русле.

«Местом для нового этапа диалога могут стать Анкара или Вашингтон. Соответствующая договоренность достигнута нами сегодня», — сообщил Чавушоглу.

По словам турецкого министра, Анкара готова в последующем обсуждать с Вашингтоном тему закупок оборонных систем и вооружения. «Мы готовы сотрудничать с США в военной сфере и сотрудничать с нашими союзниками в Вашингтоне», — сказал министр.

Глава МИД Турции также коснулся темы урегулирования конфликта в Афганистане.

Он отметил, что инициатива Анкары по проведению в Стамбуле международной встречи по Афганистану не направлена на формирование платформы, альтернативной той, что действует в Дохе.

«Мы стремимся лишь поддержать мирный процесс. Конференцию по Афганистану планируется провести в Турции в апреле», — сообщил глава дипломатии.

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что вопрос с приобретением Анкарой российских комплексов ПВО С-400 закрыт.

Переговоры глав внешнеполитических ведомств Турции и США прошли на полях встречи глав МИД стран-членов НАТО в Брюсселе.

«Мы снова напомнили ему, почему Турция купила С-400 в России. Комплексы закуплены, и теперь и вопрос закрыт», — сказал Чавушоглу турецким журналистам в Брюсселе. Трансляция велась в Twitter главы МИД Турции.

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций»). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.

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