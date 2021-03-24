Турция приложит все усилия для обеспечения выполнения условий совместного заявления, подписанного 10 ноября прошлого года.

Об этом сегодня на 7-м съезде правящей Партии справедливости и развития (AKP) сказал председатель партии, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Кровавые убийства, совершенные 30 лет назад при оккупации Нагорного Карабаха и 20 процентов территории Азербайджана, стали незаживающей раной не только в сердцах наших азербайджанских братьев, но и в наших сердцах».

Президент Турции назвал неэффективной деятельность Минской группы за прошедший период и напомнил, что Армения периодически нарушала режим прекращения огня.

«Всё это время Азербайджан предпринимал усилия по мирному урегулированию конфликта. Когда 27 сентября прошлого года Армения совершила очередную провокацию и перешла в наступление, Азербайджан предпринял контрнаступление, и мы были рядом с братской страной. Благодаря героизму Азербайджанской армии был положен конец 30-летней оккупации», — цитирует Эрдогана АПА.

Minval.az