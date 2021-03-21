Существует множество причин, почему наличные лучше карты. «Лайфхакер» представляет 11 из них. Кстати, пачка банкнот выглядит куда эффектнее, чем пластиковый прямоугольник. Да и заблокировать её не получится.

1. Расплатиться можно везде

Кажется, что терминалы есть повсюду. Но это ровно до тех пор, пока вы не пойдёте на рынок за фермерскими творогом и яйцами или не попытаетесь купить свежих огурцов у дачника. С купюрами и монетами вы не попадёте в ситуацию, когда теоретически у вас деньги есть — на карте, — но купить на них вы ничего не можете.

2. Вы не зависите от интернета

Небольшой технический сбой превращает банковскую карту в бесполезный кусок пластика. И вот вы стоите у кассы, пока продавец пытается поймать Wi-Fi, а позади собирается очередь из ненавидящих вас покупателей. Или вас выгоняют из троллейбуса морозным зимним вечером, потому что терминал вдруг прекратил работать.

Банкнотам не важно, что там с интернетом. Они работают всегда.

3. Наличные не заблокирует банк

Если вы ежемесячно отдаёте по 1 000 рублей Васе, но вдруг решили вернуть долг в 20 тысяч Пете, никто не заблокирует ваши «транзакции» в попытках защитить от мошенников. А вот нестандартные операции по карте могут привести к такому шагу со стороны банка.

Когда вы решите шикануть и спустить все сбережения, никто не заподозрит вас в отмывании доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» и не заставит подтверждать, откуда деньги.

Всё это крайне благоприятно сказывается на здоровье нервной системы.

4. Наличные защищены от ошибок судебных приставов

Человеку свойственно ошибаться — и судебные приставы подтверждают это правило несколько чаще, чем хотелось бы. Случаи, когда у кого-то арестовывали счета и списывали деньги из-за долгов тёзки, не единичны

Наличные же защитят вас от таких ситуаций.

5. Вы меньше тратите

Доказано учёными: при использовании наличных люди более рационально расходуют средства. В отличие от любителей карт, во время шопинга они уделяют больше внимания цене товара, а не ограничиваются только его характеристиками.

6. Вы больше радуетесь покупкам

Ещё один научный факт: когда вы расплачиваетесь наличными, покупки приносят вам больше радости. А впоследствии эти вещи представляют для вас большую ценность.

7. Траты проще ограничить

Старый как мир лайфхак: чтобы меньше потратить, нужно положить в карман ровно столько денег, сколько готовы израсходовать. Такое ограничение работает куда лучше лимитов по банковским картам, которые можно изменить двумя нажатиями пальца.

8. Наличные помогают в воспитании правильных финансовых привычек

Чётко определённая сумма денег в кошельке поможет избегать импульсивных покупок. У вас будет время подумать, действительно ли вам нужна эта вещь. Благодаря этому вы будете более взвешенно подходить к приобретениям. А это один из китов, на которых стоит экономия.

9. Вам легко давать чаевые

Если у вас в кармане есть наличные, вам больше не придётся смущаться и краснеть из-за того, что вы не можете оставить официанту в ресторане бонус.

10. Вам не нужно платить банку

Комиссия за обслуживание счёта, плата за СМС-уведомления — пусть это и небольшие расходы, но в них есть потенциал для экономии.

11. Пачка денег выглядит представительнее, чем карта

Увесистый «кирпич» банкнот в руках повышает чувство собственной важности ощутимее, чем пластиковая карта, даже если она «золотая».

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