Россия готова жить в дружбе и сотрудничестве со своими соседями, но не пойдет на «щедрые подарки», которые могут быть использованы в ущерб интересам россиян, заявил президент РФ Владимир Путин на концерте, посвященном семилетию аннексии украинского Крыма.

Российский лидер подчеркнул, что РФ рассматривает жителей соседних стран не просто как близких географически людей, но как братские народы. «Готовы подставить им плечо и локоть, чтобы обеспечить развитие, двигаться дальше, идти вместе вперед, используя наши конкурентные преимущества», — сказал Путин, вспоминая историю России и Крыма.

«Но мы никогда не согласимся только с одним: чтобы кто-то позволил себе использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба самой Российской Федерации. Надеюсь, это будет услышано», — сказал президент РФ, вновь подчеркнув, что «возвращение Крыма в Россию — это восстановление исторической справедливости».

Как напомнил Путин, «в 20-е годы прошлого века большевики, формируя Советский Союз по каким-то непонятным до сих пор причинам, передали значительные территории, геополитические пространства в адрес квазигосударственных образований, а потом, развалившись сами, развалив свою партию изнутри, развалив Советский Союз, привели к тому, что Россия утратила колоссальные территории»

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