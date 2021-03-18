Правительство Армении выступило с разъяснениями касательно решения суда по делу главы Генштаба Оника Гаспаряна. Кабмин по-прежнему заявляет, что Гаспарян освобожден от занимаемой должности.

В заявлении правительства между тем говорится, что указ президента действителен силой права. Конституция не предусматривает в таких случаях возможности изменения акта.

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Уволенный ранее глава Генерального штаба ВС Армении Оник Гаспарян может продолжать исполнять свои обязанности. Об этом в своем Facebook сообщил его адвокат Артур Ованнисян, основываясь на соответствующем решении Административного суда о мерах по обеспечению иска Гаспаряна до принятия по нему окончательного решения, передает ереванский «Спутник».

«Уважаемые коллеги, на сайте судебной информации datalex.am уже доступно административное дело нашего доверителя господина Гаспаряна, в том числе решение о применении мер по обеспечению иска», — написал юрист.

Он предположил, что после ознакомления с данным решением законность исполнения Гаспаряном функций начальника Генштаба «не вызовет больше никаких вопросов».

В переводе с «юридического» языка решение суда означает, что суд признал недействительным освобождение Оника Гаспаряна от должности в условиях отсутствия соответствующего административного акта. Суд принял меру по обеспечению иска в виде временного удовлетворения требования истца, а именно, до вступления в силу окончательного судебного акта, признать недействительным освобождение Гаспаряна.

Адвокат в среду заявлял, если судья удовлетворит ходатайство адвоката и применит меры по обеспечению иска, то Гаспарян будет восстановлен в должности и продолжит исполнять обязанности начальника генерального штаба до окончательного решения суда.

25 февраля Генштаб потребовал отставки правительства. Петицию подписали около 40 представителей старшего и высшего офицерского состава.

Minval.az