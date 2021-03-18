Ереван продолжает отправку солдат в Карабах, что угрожает миру и безопасности в регионе. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на брифинге по итогам встречи с министром иностранных и европейских дел Словакии Иваном Корчоком. «Согласно трехстороннему заявлению, Армения обязалась вывести все воинские формирования с территории Азербайджана. Армения должна прекратить попытки отправки солдат в Азербайджан. Это создает угрозу миру и безопасности в регионе», – цитируют его информагентства. Ранее глава МИД Азербайджана поднял этот вопрос в ходе встречи с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линд. Об этом же говорилось и в письме генсеку ООН Гутерришу, направленном министром иностранных дел Азербайджана.

А теперь —немного неафишируемых реалий. Согласно трехстороннему заявлению от 10 ноября, никаких войск Армении в Карабахе быть не должно. Но, согласно тому же документу, граждане Армении могут посещать Карабах, вернее, ту его часть, где сегодня развернуты российские миротворцы, с частными поездками. Что Ереван расценил как лазейку: призывников переодевают в гражданскую одежду и отправляют в Карабах под видом частных визитеров. В Ереване против такого мошенничества протестуют матери призывников, наученные горьким опытом проигранной войны, но власти продолжают свои «игры с переодеванием».

Но зачем? Какие «боевые задачи» могут выполнять в «огрызке» призывники из Армении? Здесь развернуты миротворцы, в Агдаме действует совместный турецко-российский мониторинговый центр, в небе висят беспилотники, Азербайджан еще в прошлую войну доказал, что владеет технологиями спутникового наблюдения — словом, в «войнушку» не поиграешь.

Но есть еще такой инструмент, как террор. Где опять-таки определенную пищу для размышлений дает визит Анн Линд в регион. Глава МИД Армении Ара Айвазян на совместной пресс-конференции с Анн Линд, напомним, наговорил н много интересного, пытался обвинить Азербайджан во всех смертных грехах, от «переброски наемников» до «удерживания военнопленных», и даже в том, что наша страна силой вышибла оккупантов со своей территории. То есть, по представлениям Айвазяна, Армения имела право силой захватить 20% территории Азербайджана, удерживать эти земли под оккупацией, развязать вторую войну, обстреливать Гянджу ракетами «Скад», а вот Азербайджан ответить силой по армянской армии права не имел. Но вот вопрос с «военнопленными» заслуживает особого внимания. Азербайджан, напомним еще раз, по принципу «всех на всех» передал Армении всех солдат, попавших в плен в ходе боевых действий. Но уже после вступления в силу соглашений о прекращении огня некий «полевой командир» привез из Армении в Ханкенди «зинворов», которым было приказано «просочиться» в леса Ходжавенда, на территорию, контролируемую Азербайджаном, и развернуть здесь диверсионно-террористическую войну. Итог известен: антитеррористическая операция Азербайджана, «груз 200» и 62 «зинвора», взятых живыми. И вот их теперь Армения всеми силами пытается выдать за «военнопленных» — притом что они по всем законам являются террористами и должны нести ответственность за свои преступления. И если теперь Армения тайно перебрасывает в Карабах новых «зинворов», то версия, что здесь надумали повторить «ходжавендский» сценарий, как минимум имеет право на существование.

И это не единственный «сигнал». Многие СМИ, в том числе российские, цитируют рассказы «добровольцев», то есть наемников, воевавших в Карабахе на стороне Армении. Немалая их доля приходится на выходцев с Ближнего Востока, откуда еще в конце восьмидесятых годов в Ереван перебирались профессиональные террористы.

И это еще не все. Как уже сообщалось, официальный Ереван планирует раздать оружие жителям приграничных с Азербайджаном регионов Армении — а это лучший способ «спрятать» среди них профессиональных террористов. Теперь, по сведениям информированных ереванских телеграмм-каналов, «либерализацию» в сфере ношения оружия планирует и команда Араика Арутюняна.

В Армении никогда не считали и не считают террор чем-то предосудительным. Накануне, 15 марта 2021 года, ереванский «Спутник» опубликовал панегирик Согомону Тейлеряну и его террористической группировке «Немезида». Закончив показательной угрозой: дескать, Тейлерян, застрелив Талаата-пашу, будто бы «доказал, что возмездие неотвратимо, и справедливый суд настигнет убийц в любом месте и в любое время». Культ террора в Армении — вряд ли новость. Но теперь слишком много признаков, что он переходит в «практическую фазу». Армения превращается в «осиное гнездо» террористов, и это уже угроза не только для Азербайджана и Турции. Достаточно вспомнить взрывы, устроенные армянскими террористами в московском метро в 1977 году. И сегодня, когда в Армении Россию обвиняют в «предательстве», «сговоре с Азербайджаном» и т.д., под ударом могут оказаться и российские военнослужащие в Гюмри, и миротворцы в Карабахе, и многие другие.

Так что не зря сегодня Азербайджан отрабатывает на учениях сценарий масштабной антитеррористической операции в горно-лесистой местности. Потому как поведение официального Еревана не позволяет исключать, что уже в ближайшем будущем эти навыки понадобятся не только на учениях.

Нурани

Minval.az