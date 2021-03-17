Турция доставила на территорию Украины тридцать ударных дронов Bayraktar TB2, вероятно, данные беспилотники уже в Донбассе. Об этом говорится в материале, появившемся в интернете.

Портал Avia.pro пишет, что аппараты были переброшены в Украину в прошлое воскресенье. В процитированной публикации высказано предположение о том, что беспилотники уже находятся в Донбассе.

Авторы сайта указали на то, что на Украине неоднократно заявляли о возможности реализации на востоке страны сценария наступления, который претворил в жизнь осенью 2020 года в Нагорном Карабахе Азербайджан. Данный сценарий предполагает активное использование дронов в ходе боевых действий.

Minval.az